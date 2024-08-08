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Законодательство РК

В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 17:21 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) обратилось к казахстанцам. В ведомстве прокомментировали информацию о разовой выплате гражданам в размере от 140 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 8 августа 2024 года сказано:

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя социaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тыс. тeнге, не соответствует действительности. Чтобы проверить наличие выплаты, неизвестные лица предлагают перейти по ссылке".

Специалисты уточнили, что такого вида выплаты не существует.

"Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке".Министерство труда и социальной защиты населения РК

Также в пресс-службе подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS с номера 1414.


"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону".Министерство труда и социальной защиты населения РК

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2024 года более одного миллиона казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по пяти социальным рискам на сумму 453 млрд тенге.

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