#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Общество

Алматинцев предупредили об очередных ограничениях на дорогах

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 13:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Из-за проведения среднего ремонта участка улицы Кажымукана в Алматы вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале AlmatyJoly, с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Назарбаева до улицы 8 Гвардейской дивизии.


"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – предупредили специалисты.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 13:52
На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека

Также ранее сообщалось, что в Алматы по улице Майлина, в том числе на въезде в аэропорт, вводят временные ограничения движения в связи с ремонтом дороги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Будьте честны: посольство США обратилось к собирающимся в Америку казахстанцам
Общество
13:45, Сегодня
Будьте честны: посольство США обратилось к собирающимся в Америку казахстанцам
Развратил 9-летнюю племянницу: казахстанца посадили пожизненно
Общество
13:00, Сегодня
Развратил 9-летнюю племянницу: казахстанца посадили пожизненно
"Проснулся – устал": казахстанский блогер пошутила про подростков, и все узнали своих
Общество
12:48, Сегодня
"Проснулся – устал": казахстанский блогер пошутила про подростков, и все узнали своих
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: