Алматинцев предупредили об очередных ограничениях на дорогах

Из-за проведения среднего ремонта участка улицы Кажымукана в Алматы вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале AlmatyJoly, с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Назарбаева до улицы 8 Гвардейской дивизии.





"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – предупредили специалисты.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Материал по теме На одну ночь: в Алматы ограничат движение на Райымбека

Также ранее сообщалось, что в Алматы по улице Майлина, в том числе на въезде в аэропорт, вводят временные ограничения движения в связи с ремонтом дороги.