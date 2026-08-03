Долгожданный спад жары: дожди и прохлада придут в Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие вторник, среду и четверг – 4, 5 и 6 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в ближайшие дни через территорию Казахстана будут смещаться северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Подпитываемый холодными воздушными массами циклон принесет с собой дожди с грозами, в северных, центральных регионах – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Вместе с дождями ожидается и понижение температуры воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, согласно прогнозу, днем:

в северных регионах столбики термометров зафиксируют +22...+27°С тепла ,

, а на востоке страны температура понизится от сильной жары +33...+38°С до комфортных +27...+32°С тепла.

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Ранее синоптики сообщали, что на Казахстан надвигаются резкое похолодание до +3°С и сильные дожди. Об этом говорилось в прогнозе погоды на август 2026 года. Подробнее – здесь.