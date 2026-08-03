#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
Общество

Долгожданный спад жары: дожди и прохлада придут в Казахстан

дожди, капли, погода, прогноз, Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:10 Фото: magnific
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие вторник, среду и четверг – 4, 5 и 6 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в ближайшие дни через территорию Казахстана будут смещаться северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Подпитываемый холодными воздушными массами циклон принесет с собой дожди с грозами, в северных, центральных регионах – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Вместе с дождями ожидается и понижение температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, согласно прогнозу, днем:

  • в северных регионах столбики термометров зафиксируют +22...+27°С тепла,
  • а на востоке страны температура понизится от сильной жары +33...+38°С до комфортных +27...+32°С тепла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:10
Опубликовано штормовое предупреждение на 3 августа

Ранее синоптики сообщали, что на Казахстан надвигаются резкое похолодание до +3°С и сильные дожди. Об этом говорилось в прогнозе погоды на август 2026 года. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК
10:24, Сегодня
Контрабанда на 3,9 млрд тенге, 2 млрд валюты, 5 тысяч задержанных – итоги "зачисток" на границе Казахстана
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
11:55, 13 июля 2026
Долгожданный спад жары ожидается в Казахстане, но не везде
Алматы, тучи, дождливая погода, вид на город
11:18, 09 августа 2024
Долгожданная прохлада придет в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Знаменитый экс-игрок &quot;Челси&quot; и &quot;Ман Юнайтед&quot; Хуан Мата может оказаться в КПЛ
10:57, Сегодня
Знаменитый экс-игрок "Челси" и "Ман Юнайтед" Хуан Мата может оказаться в КПЛ
Стал известен состав юношеской сборной Казахстана на чемпионат мира по водному поло
10:42, Сегодня
Стал известен состав юношеской сборной Казахстана на чемпионат мира по водному поло
&quot;Психологически сложно&quot;: Карпович высказался после ничейного результата с &quot;Женисом&quot; в КПЛ
10:27, Сегодня
"Психологически сложно": Карпович высказался после ничейного результата с "Женисом" в КПЛ
&quot;Летом у меня было непросто&quot;: Соболенко – о восстановлении после неудачи на &quot;Уимблдоне&quot;
10:11, Сегодня
"Летом у меня было непросто": Соболенко – о восстановлении после неудачи на "Уимблдоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: