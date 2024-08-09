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Как получить справку от синоптиков при повреждении авто от непогоды

Как получить справку от синоптиков при повреждении авто от непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:55 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, что для выплаты страховки за поврежденный автомобиль, к примеру из-за града, необходима справка о погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи выступили с таким заявлением из-за непогоды обрушившейся на столицу. 8 августа 2024 года в Астане вместе с дождем выпал крупный град, из-за чего по городу пострадало большое количество автомобилей.

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Как оказалось, центр предоставляет режимно-справочную информацию.

"Этот документ, запрашивают в случае подтверждения тех или иных обстоятельств связанны с непогодой. Например, при ДТП для страховых компаний о наличие гололеда, плохой видимости или сильных осадках, которые привели к порче автомобиля или стали причиной столкновений на дороге".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Чтобы получить справку, уточняют специалисты, надо заполнить бланк, который можно скачать по ссылке и скинуть на почту "РГП "Казгидромет" или же заполнить бланк на месте по адресу: Мангелик ел, 11/1.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10-12 августа 2024 года. Специалисты прогнозируют постепенное понижение температуры на выходные.

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