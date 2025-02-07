К жителям Алматы и еще восьми городов Казахстана вновь обратились синоптики
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, что в некоторых городах республики сегодня прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.
Обращение синоптиков адресовано к жителям южной столицы и еще восьми городов страны.
"7 февраля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казгидромета" в пятницу.
Ранее синоптики в 17 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 7 февраля 2025 года.
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