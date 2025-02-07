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Общество

К жителям Алматы и еще восьми городов Казахстана вновь обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, канатная дорога, Алматы, зима , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, что в некоторых городах республики сегодня прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Обращение синоптиков адресовано к жителям южной столицы и еще восьми городов страны.

"7 февраля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казгидромета" в пятницу.

Ранее синоптики в 17 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 7 февраля 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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