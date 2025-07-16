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Общество

Жителей Алматы ждут три дня ограничений по проспекту Серкебаева

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 12:15 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок проспекта Серкебаева, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно сведениям Telegram-канала AlmatyJoly, с 08:00 17 июля до 06:00 18 июля движение будет перекрыто на участке от пр. Аль-Фараби до ул. Ходжанова.

С 08:00 18 июля до 06:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Ходжанова до ул. Утепова.

С 08:00 19 июля до 06:00 20 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Утепова до ул. Тимирязева.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

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Ранее стало известно, что в Алматы на пять дней закроют перекресток Байтурсынова – Бухар жырау. Подробнее читайте здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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