Проливные дожди и сильная жара: синоптики объяснили, что происходит с погодой в Алматы

Алматинцы третью неделю изнывают от жары, которая пришла на смену проливным дождям. Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы разобраться, были ли аномалией такие погодные проявления в южной столице и последуют ли какие-то климатические изменения.

В Алматы стоит сильная жара. А ведь не так давно горожане жаловались на весьма дождливое лето с обильными осадками, сопровождающимися раскатами грома и порывами ветра.

С начала весны мегаполис заливало частыми дождями, следом пришла волна жары, которая не сдает позиций. К слову, сегодня, 9 августа, в Алматы прогнозируется самый жаркий день в первой декаде августа – до +38°С.

Редакция обратилась к ведущему инженеру-синоптику филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулету Кисебаеву, чтобы узнать, является ли такая погода нормой для лета в нашем регионе.

Как объяснил специалист, климатические показатели оцениваются по двум параметрам: согласно среднемесячной температуре воздуха и месячной сумме осадков.

"Согласно данным двух параметров, среднемесячная температура воздуха прошедшего июля в городе Алматы была в пределах климатической нормы. Норма для Алматы – это +24°С. В этом пределе и была температура воздуха в этом месяце. Зафиксировано лишь незначительное превышение нормы на 0,7°С. Даулет Кисебаев

Говоря об осадках – их климатическая норма для города Алматы в июле равна 43 мм, сказал синоптик.

Но, согласно учетным данным, в нынешнем июле выпало 81,6 мм, что говорит о том, что по уровню осадков погода в Алматы превысила норму почти в два раза, заметил ведущий инженер-синоптик.

"Если говорить об отклонениях от нормы, то замечу – такие показатели фиксировались в Алматы и раньше: в июле 2016 года, в 1993 и 1988 годах. Поэтому это не аномалия для нашего региона", – подчеркнул специалист

При этом в отличие от осадков в июле 2024 года в вышеуказанные годы их количество было даже больше – они превысили две климатические нормы, перевалив за 100 мм.

Весной алматинцы также наблюдали обильные дожди. И на этот счет синоптик рассказал следующее.

"Говоря о весенних дождливых месяцах, нужно понимать, что весна – это переходный сезон года. И нужно брать во внимание климатический факт того, что у нас должно быть большое количество осадков, особенно в предгорных и горных районах юга и юго-востока страны. Месячная норма осадков в мае в Алматы – 105 или 106 мм". Даулет Кисебаев

В период с мая по июль в мегаполисе активизируется конвективная грозовая деятельность. Это те месяцы, когда и бывают грозы, а при грозе – порывистые ветры, временами даже градовые явления.

"Иными словами – неустойчивость в атмосфере. Поэтому данные осадки все-таки климатически обеспечены", – подчеркнул синоптик.

Он рассказал, что в Алматы жаркое лето наблюдается последние годы. Приблизительно последние 5 лет. Особенно это касается июля месяца.

"Если построить график временного хода среднемесячной температуры июля и учесть сумму осадков, то мы увидим, что график температуры за годы будет постепенно повышаться. И основное повышение температур как раз-таки выпадает в 2000 годы. Тренд на повышение начался в 2000-х годах", – проанализировал ситуацию спикер.

По словам гидрометеорологов, самыми дождливыми в Алматы были годы до 1980-х. Они же и стали самыми холодными.

Согласно месячному прогнозу погоды, который выпускается РГП "Казгидромет", август месяц по температуре ожидается в пределах климатической нормы, но возможна тенденция на повышение климатической нормы на +1°С. Такие температуры могут наблюдаться в нижней части города, на равнинной территории. В горных районах по осадкам ситуация будет в пределах месячной нормы или выше климатической. Норма августа по осадкам – 34 мм.

В ближайшие три дня в Алматы погода будет следующей:

9 августа станет самым жарким днем на этой неделе – +36+38°С.

А в субботу и в воскресенье, 10 и 11 августа , в связи с прохождением фронтальных разделов ожидается небольшой спад жары до +33+35°С. Во второй половине дня, или ближе к вечеру, возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

В свою очередь зоологи также дали Zakon.kz оценку последствий обильных дождей этой весной и летом. По мнению заведующего лабораторией энтомологии Института зоологии КН МНиВО РК Сергея Колова, аномального в проливных дождях за последние месяцы он ничего не видит.

"Ничего страшного в нынешнем влажном лете для энтомофауны Алматы нет. Я не сказал бы, что дожди аномальны, если оценивать климатические сводки последние лет 20. К примеру, после такого лета за счет обилия кормовой базы будут себя хорошо чувствовать фитофаги – насекомые, питающиеся растениями. Но природа обладает замечательным механизмом саморегуляции. Такая влажная погода способствует и вспышкам различных энтомопатогенных (поражающих насекомых) грибов и вирусов. Влаголюбивые виды получат преимущество. Те же комары будут иметь возможность размножаться больше и дольше. Власти через организации биозащиты должны, конечно же, обеспечить мониторинг численности вредителей и своевременную борьбу при вспышках". Сергей Колов

Относительно состояния растительного мира мегаполиса прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции Инга Бабай.

"Для климата характерны сухие и влажные цикличные периоды. Так, для Алматы средняя норма осадков в год составляет 673 мм. При этом в сухой цикл может выпадать всего 298 мм, как в 1917 году, а во влажный – 1013 мм (2016 г.). Поэтому считаю, что летом этого года не происходит ничего аномального", – отметила специалист.

Влияние обильных осадков на экосистему мегаполиса ботанику видится положительным.

"Обильные дожди благотворно повлияют на общую экологическую обстановку путем снижения пылевых и вредных частиц в воздухе. Всем станет просто легче дышать. Для зеленого фонда это тоже положительный фактор, так как деревья, высаженные в городе, привлечены из лесного пояса нашей планеты, где количество осадков доходит до 1000 мм в год. Обильные дожди позволят растениям больше получать влаги и тем самым увеличить продолжительность роста и вегетации, а промытые дождем листья смогут более эффективно поглощать углекислый газ и выделять кислород". Инга Бабай

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Она полагает, что естественные водоемы Алматы при этом увеличат запас воды, реки станут более полноводными.