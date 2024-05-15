Непогода обрушится на Казахстан 16 мая
Метеорологи отмечают, что южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории.
"Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке – сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере страны ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, в центре страны – туман.
"В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается ветер временами 30 метров в секунду и более", – уточнили синоптики.
Также сказано, что ночью на севере Павлодарской, на севере, востоке Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 2-3 градуса.
В заключении говорится о сохранении чрезвычайной пожарной опасности. А именно, в пустынных районах Туркестанской области и в Уржарском районе Абайской области.
Ранее стало известно, что проливные дожди возвращаются в Алматы. Для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,3 тыс. мешков с песком".