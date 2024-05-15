Непогода обрушится на Казахстан 16 мая

О погоде по Казахстану на 16 мая 2024 года корреспонденту Zakon.kz подробно рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, лишь на севере страны ожидается погода без осадков.

Метеорологи отмечают, что южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории.

"Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, востоке – сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере страны ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, в центре страны – туман.

"В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается ветер временами 30 метров в секунду и более", – уточнили синоптики.

Также сказано, что ночью на севере Павлодарской, на севере, востоке Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 2-3 градуса.

В заключении говорится о сохранении чрезвычайной пожарной опасности. А именно, в пустынных районах Туркестанской области и в Уржарском районе Абайской области.

Ранее стало известно, что проливные дожди возвращаются в Алматы. Для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,3 тыс. мешков с песком".