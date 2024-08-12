Сколько казахстанцев смогли получить 1,5 млн тенге от государства

12 августа 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали Zakon.kz о количестве выданных грантов для начинающих предпринимателей. Сумма помощи на развитие бизнеса составляет 1,5 млн тенге.

В ведомстве напомнили, что с 15 по 26 июля 2024 года в стране действовал прием заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей.

Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.

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По данным министерства, для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году предусмотрена выдача более 9 тыс. грантов для социально уязвимых категорий населения в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).

"С начала года выдан 4 361 грант", – уточнили специалисты.

Кто может претендовать на бизнес-грант:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трех лет).

При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Также обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более трех лет.

8 августа 2024 года в Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тыс. тенге. Эксперты подчеркнули, что такого вида выплаты не существует.