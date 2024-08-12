Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько казахстанцев смогли получить 1,5 млн тенге от государства

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:54 Фото: Zakon.kz
12 августа 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали Zakon.kz о количестве выданных грантов для начинающих предпринимателей. Сумма помощи на развитие бизнеса составляет 1,5 млн тенге.

В ведомстве напомнили, что с 15 по 26 июля 2024 года в стране действовал прием заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей.

Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:54
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:54

По данным министерства, для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году предусмотрена выдача более 9 тыс. грантов для социально уязвимых категорий населения в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).

"С начала года выдан 4 361 грант", – уточнили специалисты.

Кто может претендовать на бизнес-грант:

  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трех лет).

При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

Также обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более трех лет.

8 августа 2024 года в Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тыс. тенге. Эксперты подчеркнули, что такого вида выплаты не существует.

Читайте также

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Сколько грантов выделено для обучения в магистратуре и когда начнется прием документов
Сколько грантов выделено для обучения в магистратуре и когда начнется прием документов
Частная школа, школьники, ученики, занятия, школьные предметы, уроки, учитель, педагог
Казахстанским учителям дали шанс получить премию в три миллиона тенге
Анастасия Московчук
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Безработица Бизнес Работа Выплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
спортсмены
Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
Гороскоп на богатство
Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в старости
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: