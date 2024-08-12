Сколько казахстанцев смогли получить 1,5 млн тенге от государства
В ведомстве напомнили, что с 15 по 26 июля 2024 года в стране действовал прием заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей.
Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.
По данным министерства, для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году предусмотрена выдача более 9 тыс. грантов для социально уязвимых категорий населения в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).
"С начала года выдан 4 361 грант", – уточнили специалисты.
Кто может претендовать на бизнес-грант:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трех лет).
При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Также обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более трех лет.
8 августа 2024 года в Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тыс. тенге. Эксперты подчеркнули, что такого вида выплаты не существует.