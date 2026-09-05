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События

Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 18:35 Фото: magnific.com
В 15 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-18 м/с. На северо-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе области 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза, туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, где в Казахстане пройдут дожди со снегом, а где вспыхнут пыльные бури.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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