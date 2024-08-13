Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана

Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов гидрометцентра, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 14 августа 2024 года.

Согласно прогнозу, лишь на востоке и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

"Под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на юго-западе, северо-западе, севере страны – сильные дожди... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей... Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской, на западе, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара". РГП "Казгидромет"

В Атырауской, Абайской, на востоке Улытауской и Жетысуской, на востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Мангистауской, в южной половине Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Улытауской и Жетысуской, на юге Актюбинской, на юго-западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на западе, северо-западе, юге Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что на Казахстан обрушится североатлантический циклон.