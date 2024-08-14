В Атырау 36-летний мужчина проживает в доме престарелых

Ставший инвалидом житель Махамбетского района Александр Чечин рассказал о своей жизни в доме престарелых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Ак Жайык", в 2006 году Александра парализовало в результате неудачного прыжка в реку Урал с крутого обрыва.

"Буквально за несколько дней до отправки в армию я решил искупаться и прыгнул с крутого обрыва в реку. Прыжок оказался фатальным, я повредил позвоночник, в результате чего у меня перестали работать руки и ноги", – поделился Александр.

Три операции в городах Атырау и Астрахани не принесли желаемого результата. На протяжении 10 лет за мужчиной дома ухаживали родители, но они практически одновременно скончались и об Александре некому стало заботиться.

"Поэтому мне пришлось прийти в дом престарелых", – говорит мужчина.

По признанию мужчины, он в долгу перед санитарными работниками, которые будят его по утрам и полностью заботятся. Ежегодно Александру полагается путевка на отдых в любой санаторий Казахстана. Однако он не может поехать на лечение из-за отсутствия сопровождающего. Он говорит, что в доме престарелых чувствует себя дискомфортно.

"По праздникам приезжают волонтеры и устраивают концерты. Я чувствую себя не в своей тарелке, когда молодые люди приходят и говорят: "Старики, старики"… Иногда из-за этого не хочется идти на концерт, но все-таки иду. Все лучше, чем сидеть одному в комнате". Александр Чечин

Фото: azh.kz

Александр мечтает в будущем покинуть дом престарелых, создать семью и стать самостоятельным.

"Здесь я самый младший в доме престарелых, но другого дома у меня нет. Если бы у меня была квартира, я бы хотел нанять ухаживающего за мной человека и жить самостоятельно и полноценно. Медицина развивается с каждым годом. И я не оставляю надежды, что встану на ноги", – рассказал он.

Когда Александра поместили в дом престарелых, он стоял в очереди на жилье по группе инвалидности. Однако недавно ему пришло сообщение об отстранении его от очереди на жилье в селе Махамбет.

В начале месяца в Атырау задержан мошенник, который через приложение оформлял кредиты на жителей города.