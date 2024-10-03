Новую инвалидную коляску подарили жители Атырау 36-летнему земляку из дома престарелых
Фото: Zakon.kz
Самый молодой житель дома престарелых Александр Чечин получил в подарок от горожан электрическую коляску, сообщает Zakon.kz.
Мечта Александра осуществилась. Об этом пишет еженедельная газета "Ак Жайык".
Узнав о том, что 36-летний мужчина из Атырау, у которого в результате несчастного случая отказали обе руки и ноги, живет в доме престарелых и мечтает об электрической инвалидной коляске, сочувствующие атыраусцы решили помочь и сделали ему подарок.
Фото: azh.kz
"Дорогие отзывчивые люди! Я получил электрическую коляску, о которой мечтал. Особую благодарность хотелось бы выразить общественному фонду "Біз де адамбыз" и всем неравнодушным людям, которые были у истоков доброго дела. Моей радости нет предела! Спасибо всем вам, земляки!" – обратился к неравнодушным жителям города Атырау Александр Чечин.
Ставший инвалидом житель Махамбетского района Александр Чечин рассказал о своей жизни в доме престарелых.
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