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Законодательство РК

14 августа – день образования Комитета государственных доходов

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:10 Фото: Zakon.kz
В соответствии с постановлением правительства РК 14 августа 2014 года был образован Комитет государственных доходов путем объединения органов налоговой службы, таможенной службы, а также передачей функций службы экономических расследований от органов финансовой полиции, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КГД, в настоящее время Комитет осуществляет очень важные функции для развития страны по налоговой и таможенной сферам.

"Благодаря работникам органов госдоходов пополняется бюджет страны, государство может реализовать социальные программы, строятся дороги, развивается инфраструктура, школы, больницы, детские сады, гражданам оказывается гарантированная бесплатная медицинская помощь и обеспечивается экономическая безопасность страны", – говорится в сообщении.

В целом же инициатива берет начало после обретения Казахстаном независимости и с началом рыночных реформ. В это время в стране возникла необходимость создания собственных налоговых органов.

А 13 августа на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Также в стране пересмотрен механизм принудительной постановки на регистрационный учет по НДС.

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