14 августа – день образования Комитета государственных доходов

В соответствии с постановлением правительства РК 14 августа 2014 года был образован Комитет государственных доходов путем объединения органов налоговой службы, таможенной службы, а также передачей функций службы экономических расследований от органов финансовой полиции, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КГД, в настоящее время Комитет осуществляет очень важные функции для развития страны по налоговой и таможенной сферам.

"Благодаря работникам органов госдоходов пополняется бюджет страны, государство может реализовать социальные программы, строятся дороги, развивается инфраструктура, школы, больницы, детские сады, гражданам оказывается гарантированная бесплатная медицинская помощь и обеспечивается экономическая безопасность страны", – говорится в сообщении.

В целом же инициатива берет начало после обретения Казахстаном независимости и с началом рыночных реформ. В это время в стране возникла необходимость создания собственных налоговых органов.

А 13 августа на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Также в стране пересмотрен механизм принудительной постановки на регистрационный учет по НДС.