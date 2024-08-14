Медиков Астаны планируют обучить коммуникации с пациентами

Руководитель столичного управления здравоохранения Алия Рустемова на общественных слушаниях в акимате 14 августа 2024 года рассказала о жалобах в системе здравоохранения со стороны населения, сообщает Zakon.kz.

Алия Рустемова уточнила, что в структуре жалоб на здравоохранение города 50% приходится на поликлиники. Из них 60% – на частные медорганизации.

"В основном это жалобы на недоступность, длительность ожидания диагностическо-консультативных услуг. Речь идет о консультации узких специалистов и проведении каких-либо инструментальных исследований", – пояснила она.

В единую диспетчерскую службу, по ее данным, с начала года поступило более 15 тыс. жалоб.

"Наибольшее количество жалоб поступает на медработников и медучреждение. Только на эти две категории приходится 85,5% жалоб. Основная часть жалоб связана с некорректным или неквалифицированным ответом сотрудника. Поэтому дано поручение всем медорганизациям провести обучение всех сотрудников коммуникативным навыкам, этическим нормам", – резюмировала глава столичного УОЗ.

Ранее Рустемова сообщила, что более 14 млрд тенге задолжали больницы Астаны поставщикам лекарств и медизделий.