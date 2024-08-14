Значительный рост незастрахованных граждан отмечается в Астане

В Астане выросло число незастрахованных в системе ОСМС. Об этом на общественных слушаниях в акимате 14 августа 2024 года рассказала руководитель столичного управления здравоохранения Алия Рустемова, сообщает Zakon.kz.

Алия Рустемова указала, что в Астане на сегодня численность незастрахованных – 339 530 человек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 235 тыс. человек.

"12,5 тыс. человек – это незастрахованные под категорией "Е" (неудовлетворительный уровень благосостояния. – Прим. ред.) и 44,5 тыс. человек – это категория "D" (критический уровень благополучия. – Прим. ред.). Мы проводим работу по определению социального статуса этих двух категорий, передаем списки в соответствующие госорганы для дальнейшей работы – это трудоустройство, регистрация в качестве безработного и другие меры. Количество зарегистрированных безработных лиц увеличивается ежегодно", – сказала она.

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Астане Гулжан Шайхыбекова указала, что в столице проживает 1,4 млн человек, из них охвачены системой ОСМС всего 77,2%. По ее словам, это наиболее низкий показатель по стране.

"За последние четыре месяца мы потеряли 1% из застрахованного ранее населения – 146 тыс. человек. На сегодня по городу из прикрепленного к поликлиникам населения только 241 тыс. человек не застрахованы. Если посмотреть по уровню благосостояния, то видно, что набольшее количество незастрахованного населения приходится на лиц "благополучного состояния" – это порядка 160 тыс. человек. Вывод: по Астане (отмечается. – Прим. ред.) значительный рост незастрахованных граждан", – указала она.

Ранее Алия Рустемова сообщила, что более 14 млрд тенге задолжали больницы Астаны поставщикам лекарств и медизделий.