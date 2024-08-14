Рассылкой "о серии сильных землетрясений 16 августа" пугают казахстанцев

Фото: Zakon.kz

Впечатлительные пользователи социальных сетей на этот раз активно рассылают сообщения о сильных землетрясениях, которые пройдут по всей планете 16 августа. Якобы эта информация есть в картах, обнаруженных в архивах российского политика Владимира Жириновского, сообщает Zakon.kz.

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