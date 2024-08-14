Рассылкой "о серии сильных землетрясений 16 августа" пугают казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Впечатлительные пользователи социальных сетей на этот раз активно рассылают сообщения о сильных землетрясениях, которые пройдут по всей планете 16 августа. Якобы эта информация есть в картах, обнаруженных в архивах российского политика Владимира Жириновского, сообщает Zakon.kz.
В Институте сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана решили прокомментировать эти заявления изданию Stopfake.
Фото: Stopfake.kz
"По официальным данным международных сейсмологических центров, сильные землетрясения магнитудой более 5,5 балла 16 августа не ожидаются. В том числе и на территории Казахстана".Пресс-служба Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
Также казахстанцев попросили доверять только официальной информации.
"Все чрезвычайные события, происходящие в нашей стране, на приграничных территориях, а также транзитные землетрясения, которые регистрируют наши приборы, оперативно размещаются в Telegram-канале "112 KZ" и на сайте seismology.kz".Пресс-служба Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
10 августа 2024 года землетрясение произошло в 77 километрах от Тараза. Еще ранее, 2 августа 2024 года, подземные толчки силой 2-3 балла почувствовали жители Усть-Каменогорска.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript