В Астане строительный мусор будут вывозить по-новому

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 26 марта 2025 года, анонсировал изменение правил вывоза строительного мусора, сообщает Zakon.kz.

По его данным, ежедневно коммунальными службами вывозится порядка 1200 тонн мусора.

"Ежегодный рост численности населения, увеличение площади вводимых в эксплуатацию ЖК приводит к увеличению норм накопления и образования отходов. В связи с чем актуальным вопросом остается образование несанкционированных свалок, более 95% которых составляют строительные отходы. К примеру, в прошлом году по результатам космомониторинга было выявлено 414 незаконных точек мусора, из них более 90% устранено. Оставшиеся будут ликвидированы в ближайшее время с наступлением благоприятных погодных условий", – написал Женис Касымбек в Instagram в среду.

Он подчеркнул, что в качестве мер по недопущению образования новых несанкционированных свалок совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработан проект правил управления строительными отходами на территории города, который регламентирует обращение со строительными отходами и внедрение цифрового инструмента по учету и контролю за перемещением отходов.

"Данные правила планируется утвердить до конца апреля текущего года, после чего приступим к внедрению информационной системы по учету строительных отходов каждого рейса со всех строительных объектов. Реализация мер позволит регламентировать вывоз строительных отходов, установить госконтроль и исключить появление несанкционированных свалок". Женис Касымбек

Также аким рассказал, что в рамках внедрения цифровых инструментов в сферу управления коммунальными отходами проведена следующая работа:

создана цифровая карта инфраструктуры ТБО, включающая контейнерные площадки, полигоны, транспортные средства и так далее;

оцифрованы данные о потребителях услуг;

переведены в цифровой формат операции по договорам, а также логистика и мониторинг вывоза ТБО.

Вместе с тем Женис Касымбек проинформировал, что с помощью элементов искусственного интеллекта формируются оптимальные маршруты с учетом текущих погодных условий и заторов на дорогах.

"Внедрено два уровня подтверждения факта вывоза мусора, в том числе GPS-подтверждение о прибытии транспорта на место. Тем самым цифровая система позволила создать систему гарантированного вывоза коммунальных отходов. Внедрение и содержание цифровой системы проводится за счет мусоровывозящих компаний, без госфинансирования", – заключил аким Астаны.

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