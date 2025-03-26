В Астане строительный мусор будут вывозить по-новому
По его данным, ежедневно коммунальными службами вывозится порядка 1200 тонн мусора.
"Ежегодный рост численности населения, увеличение площади вводимых в эксплуатацию ЖК приводит к увеличению норм накопления и образования отходов. В связи с чем актуальным вопросом остается образование несанкционированных свалок, более 95% которых составляют строительные отходы. К примеру, в прошлом году по результатам космомониторинга было выявлено 414 незаконных точек мусора, из них более 90% устранено. Оставшиеся будут ликвидированы в ближайшее время с наступлением благоприятных погодных условий", – написал Женис Касымбек в Instagram в среду.
Он подчеркнул, что в качестве мер по недопущению образования новых несанкционированных свалок совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработан проект правил управления строительными отходами на территории города, который регламентирует обращение со строительными отходами и внедрение цифрового инструмента по учету и контролю за перемещением отходов.
"Данные правила планируется утвердить до конца апреля текущего года, после чего приступим к внедрению информационной системы по учету строительных отходов каждого рейса со всех строительных объектов. Реализация мер позволит регламентировать вывоз строительных отходов, установить госконтроль и исключить появление несанкционированных свалок".Женис Касымбек
Также аким рассказал, что в рамках внедрения цифровых инструментов в сферу управления коммунальными отходами проведена следующая работа:
- создана цифровая карта инфраструктуры ТБО, включающая контейнерные площадки, полигоны, транспортные средства и так далее;
- оцифрованы данные о потребителях услуг;
- переведены в цифровой формат операции по договорам, а также логистика и мониторинг вывоза ТБО.
Вместе с тем Женис Касымбек проинформировал, что с помощью элементов искусственного интеллекта формируются оптимальные маршруты с учетом текущих погодных условий и заторов на дорогах.
"Внедрено два уровня подтверждения факта вывоза мусора, в том числе GPS-подтверждение о прибытии транспорта на место. Тем самым цифровая система позволила создать систему гарантированного вывоза коммунальных отходов. Внедрение и содержание цифровой системы проводится за счет мусоровывозящих компаний, без госфинансирования", – заключил аким Астаны.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, может ли рост тарифов на вывоз мусора обеспечить чистоту во всех дворах Казахстана.