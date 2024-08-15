Как алматинцам объехать участок проспекта Суюнбая, который закроют с ночи 16 августа

В Турксибском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по пр. Суюнбая для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 августа 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"Движение автомототранспорта по пр. Суюнбая – от ул. Бекмаханова до ул. Шолохова – в Турксибском районе Алматы будет закрыто в обоих направлениях с 23:00 16 августа (пятница) до 06:00 19 августа (понедельник). Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции отрезка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью обозначенного уличного сегмента", – говорится в распространенном сообщении.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Реконструируемая теплотрасса общей протяженностью около 0,7 км введена в эксплуатацию 57 лет назад (в 1967 году) и обеспечивает передачу тепловой энергии от местной котельной в жилые и иные здания, расположенные в указанном секторе севера мегаполиса.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с ремонтом на ночь перекроют участок дороги до ВСК "Медеу".