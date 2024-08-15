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В Алматы перекроют участок дороги до "Медеу"

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 10:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на ночь перекроют участок дороги до ВСК "Медеу", сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения введут по улице Керей-Жанибек хандары.

"С 23:00 15 августа до 07:00 16 августа движение будет перекрыто на участке от родника "Акбулак" до здания 558/1. Протяженность перекрываемого участка – 1,2 км. Следует отметить, что в целом предполагается ремонт 6 км данной улицы. О датах и времени последующих перекрытий будет сообщено дополнительно", – сообщили в акимате.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Алматы, дорога до Медеу, перекрытие, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 10:01

Фото: акимат Алматы

Ранее акимат сообщил о том, что в Алматы завершен средний ремонт на южной стороне проспекта Рыскулова.

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