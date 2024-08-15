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На какие уловки идут казахстанцы, чтобы получить водительские права

На какие уловки идут казахстанцы, чтобы получить водительские права, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:24 Фото: Instagram/gov4c.kz, Zakon.kz, коллаж Динара Халдарова
14 августа 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" показали и рассказали, на какие уловки идут казахстанцы, чтобы получить водительские права, сообщает Zakon.kz.

К примеру, три недобросовестных актюбинца пытались сдать экзамен на права со шпаргалкой. На ладони они написали варианты правильных ответов по тестированию.

"По данному случаю сотрудниками службы безопасности было направлено письмо в правоохранительные органы на рассмотрение", – проинформировали в госкорпорации.

Отмечается, что по стране ежедневно сотрудники Службы безопасности "Правительства для граждан" выявляют от трех до 10 нарушений. Заявки от данных кандидатов аннулируются, сдать экзамен они смогут только через три месяца.

"Наиболее часто нарушители используют микронаушники, скрытую камеру и подсказки третьих лиц. Призываем вас не пытаться "купить" водительские права, а сдавать экзамены честно. От этого зависит безопасность на дорогах", – подчеркнули в госкорпорации.

Реакция казахстанцев получилась неоднозначной:

  • "Какой ужас, преступление века".
  • "Какое позорище, не трудно же сдать тест".
  • "А как они узнали, кому и какие вопросы попадутся?"
  • "Ужас, конечно. Потом будут проверять вплоть до нижнего белья. И так люди перед экзаменом нервничают".
  • "Покажите их лица, пусть народ знает этих не выучивших материал. Вы серьезно? Еще такую музыку подобрали, как будто особо опасных преступников поймали".
  • "Нужно принять меры в отношении всех: и тех, кто заходит со шпаргалками, и тех, кто берет у народа деньги за права. Было бы справедливо, если будут наказывать".

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6 августа 2024 года стало известно, что получить и обновить водительские права в Казахстане стало проще.

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