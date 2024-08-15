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В каких областях Казахстана 16 августа будет очень жарко

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 18:02 Фото: pixabay
Прогнозом погоды на предстоящую пятницу, 16 августа 2024 года, поделились с корреспондентом Zakon.kz казахстанские синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием северо-западного циклона на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны – сильные дожди.

"По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны – туманы. Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, на юге Абайской областей ожидается сильная жара", – уточнили синоптики.

В Атырауской, Абайской, на востоке Улытауской и Жетысуской, в Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, в южной половине Алматинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Улытауской и Жетысуской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на западе, северо-западе, юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали нам о погоде на 15, 16 и 17 августа 2024 года по Казахстану.

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