В каких областях Казахстана 16 августа будет очень жарко

Прогнозом погоды на предстоящую пятницу, 16 августа 2024 года, поделились с корреспондентом Zakon.kz казахстанские синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием северо-западного циклона на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны – сильные дожди.

"По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны – туманы. Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, на юге Абайской областей ожидается сильная жара", – уточнили синоптики.

В Атырауской, Абайской, на востоке Улытауской и Жетысуской, в Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, в южной половине Алматинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Улытауской и Жетысуской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на западе, северо-западе, юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали нам о погоде на 15, 16 и 17 августа 2024 года по Казахстану.