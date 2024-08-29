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Непогода накроет Казахстан 30 августа

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:16 Фото: pexels
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какие сюрпризы преподнесет погода казахстанцам в предстоящую пятницу, 30 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается на западе, северо-западе, юге республики. На остальной территории прогнозируется непогода.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана: пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможно выпадение града... На северо-западе, севере, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра. На северо-западе, востоке РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в Абайской, Улытауской, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, западе, востоке Карагандинской, в северной половине Жетысуской областей сохранится высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, на юге Восточно-Казахстанской и Улытауской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, северо-западе, юге, в центре Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также в гидрометцентре рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С;
  • в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.

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