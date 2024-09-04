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Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 20:01 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 5 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-18 м/с Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области – туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный, западный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром – туман.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 25 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Каргалинском районе Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северный, днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере, западе области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ветер северный, северо-западный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана 5 сентября ударят ночные заморозки.

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