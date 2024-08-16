Казахстанских призеров Олимпиады изолировали из-за ковида

Казахстанских призеров Олимпиады-2024 изолировали от общества из-за ковида. На фоне большого скопления людей на Играх они заболели COVID-19, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта пояснили: инфекцию выявили у трех спортсменов и двух тренеров. Тесты на COVID-19 дали положительный результат.

В ведомстве пояснили, что все заболевшие – призеры Олимпиады в Париже.

Их изолировали. В данный момент они получают курс лечения. В министерстве уверяют, что все они переносят ковид легко и без осложнений.

Ранее стало известно, что главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев покинет пост главного тренера клуба.

