Осень начнется с заморозков: прогноз погоды по Казахстану на 1-3 сентября

Пресс-служба РГП "Казгидромет" представила прогноз погоды по Казахстану на 1, 2 и 3 сентября 2026 года. Каким будет начало осени в разных регионах страны – в материале Zakon.kz.

По данным синоптиков, в первые дни календарной осени большая часть территории Казахстана окажется под влиянием обширного северного антициклона. Он принесет преимущественно сухую и малооблачную погоду.

При этом в северной половине страны в ночные часы местами ожидаются заморозки. Днем температура воздуха постепенно начнет повышаться.

Так, 1-2 сентября на севере, востоке и в центральных регионах республики под влиянием ложбины северного циклона и связанных с ней атмосферных фронтов прогнозируются осадки.

Ночью они будут идти в виде дождя и мокрого снега, днем – дождя, местами с грозой.

Кроме того, в горных районах Алматинской области в течение этого периода ожидаются сильные дожди, грозы и град. На севере, востоке, юге и юго-востоке страны усилится ветер.

"В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке местами возможен туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Какая температура ожидается в регионах

На западе страны ночью будет +10…+18°C, днем температура повысится с +25…+30°C до +28…+33°C.

В Мангистауской области ночью ожидается +13…+21°C, днем воздух прогреется до +27…+32°C, а затем – до +30…+35°C.

На северо-западе и севере страны ночная температура составит 0…+5°C, местами возможны заморозки до 3°C.

В дальнейшем температура ночью повысится до +2…+7°C, а на западе региона – до +10°C. На поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 1°C. Днем воздух прогреется с +10…+28°C до +20…+33°C.

В восточных и центральных регионах ночью ожидается 0…+5°C, на юге – до +10°C. Местами возможны заморозки до 3°C. Днем температура повысится с +12…+25°C до +15…+30°C.

В южных регионах ночью температура постепенно понизится с +13…+18°C до +10…+15°C. В горных районах будет прохладнее – от +5…+10°C с понижением до +3…+8°C.

Днем на юге температура будет колебаться в пределах +18…+23°C, а в горных районах – +7…+12°C.

Ранее метеорологи призвали жителей сразу четырех крупных городов Казахстана сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).