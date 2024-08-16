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Акимат Алматы сделал заявление по закрытию Кульджинского тракта

Акимат Алматы сделал заявление по закрытию Кульджинского тракта, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:25 Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
В акимате Алматы 16 августа 2024 года заявили, что движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта будет перекрываться в ночное время, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Департаменте полиции Алматы проинформировали о закрытии движения по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская с 23:00 16 августа до 06:00 21 августа в связи с ремонтом и реконструкцией.

"С 17 августа до 22 августа движение будет перекрываться в ночное время на участке от ул. Бухтарминской до пр. Рыскулова (в сторону города). Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина, в южном направлении – по ул. Бухтарминской и Талгарскому тракту", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы позднее.
Акимат Алматы сделал заявление по закрытию Кульджинского тракта, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:25

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что в период работ на участке обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

"Однако из-за дождливой погоды в июле был нарушен график работ. В этой связи в целях завершения работ по проезжей части до конца августа вводятся дополнительные ограничения движения в ночное время", – пояснили в пресс-службе акимата Алматы.

Власти напомнили, что в рамках работ по реконструкции Кульджинского тракта планируется расширение проезжей части с четырех до шести полос. Будет устроено по три полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км.

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Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов с двух сторон будет обустроен тротуар шириной от 2 до 3 метров.

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