За самоубийство заключенного в Кызылорде осудили сотрудника СИЗО

В Кызылорде вынесли приговор оператору пульта управления техническими средствами режима и охраны следственного изолятора. Из-за его халатности один из заключенных повесился в дисциплинарном карцере, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, это произошло в 2023 году. Один из осужденных отбывал наказание в дисциплинарном карцере республиканского государственного учреждения №68 КУИС МВД РК. Ранее он уже хотел свести счеты с жизнью, повесившись на своих брюках, но его спасли сотрудники учреждения.

"Заступивший в этот вечер на дежурство оператор был предупрежден, что за осужденным нужен особый надзор. Но когда услышал шум из камеры, в которой находился осужденный, не придал этому значения и не проверил, все ли там в порядке. В это время осужденный встал под камерой видеонаблюдения, затянул один конец брюк на своей шее, а другой привязал к решетке камеры", – сообщил руководитель отдела областного суда Ардак Смагамбетова.

Несмотря на попытки медиков вернуть его к жизни, мужчина все же скончался. Мать погибшего подала в суд на оператора учреждения, дежурившего в смену, когда умер ее сын.

Суд признал виновным подсудимого по ч. 2 ст. 371 УК РК "Халатность". Ему назначено наказание – штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, это 690 тыс. тенге, и лишение права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Приговор вступил в законную силу.

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