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В Алматы на ночь перекроют движение на участке Кульджинского тракта

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 19:38 Фото: Zakon.kz
В связи с реконструкцией участка Кульджинского тракта в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, с 00:00 до 06:00 2 сентября движение будет полностью перекрыто на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова.

Для водителей будут организованы объездные маршруты. В северном направлении объезд будет проходить по улицам Бухтарминской и Майлина, в южном — по улице Бухтарминской и Талгарскому тракту, а в восточном направлении — по проспекту Рыскулова.

Городские власти просят автолюбителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что несколько дней в Алматы будут перекрывать улицу вдоль БАКа. 

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