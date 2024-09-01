В Алматы на ночь перекроют движение на участке Кульджинского тракта
Фото: Zakon.kz
В связи с реконструкцией участка Кульджинского тракта в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в городском акимате, с 00:00 до 06:00 2 сентября движение будет полностью перекрыто на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова.
Для водителей будут организованы объездные маршруты. В северном направлении объезд будет проходить по улицам Бухтарминской и Майлина, в южном — по улице Бухтарминской и Талгарскому тракту, а в восточном направлении — по проспекту Рыскулова.
Городские власти просят автолюбителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.
Ранее сообщалось, что несколько дней в Алматы будут перекрывать улицу вдоль БАКа.
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