В Алматы и Астане сильная гроза: где еще синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана на 18 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали специалисты РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана ожидаются грозы, сильный ветер, пыльные бури и чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем прогнозируется гроза, возможен град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы утром и днем временами сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области синоптики также прогнозируют сильный дождь, грозу, возможны град и шквалистый ветер.



"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность. В Конаеве днем временами сильный дождь, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20, временами 25 м/с". РГП "Казгидромет"

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, ночью в горных и предгорных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, оценивающаяся по самого высокому – пятому – классу.



В Шымкенте ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В Туркестане ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау днем ожидается гроза.



Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на юге, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается гроза.



На севере, западе, в центре Павлодарской области и в Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 м/с.



В Западно-Казахстанской области ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.



На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются временами сильный дождь, град, гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с.

На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Талдыкоргане ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 30 м/с и более.



На северо-западе Мангистауской области и в Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

"На востоке, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на большей части, днем на севере, востоке области – гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.



Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере Абайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее ночью ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области возможен град. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде – гроза.

Ранее казахстанские синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на осень 2024 года.