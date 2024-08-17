Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минтранспорта проверили уровень развития морских портов Мангистауской области

Проверка морских портов Каспия, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 02:18 Фото: Министерство транспорта РК
Глава министерства транспорта Марат Карабаев во время визита в Мангистаускую область ознакомился с деятельностью крупных объектов транспортной инфраструктуры на Каспии, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства транспорта РК, министр посетил морские порты Актау, Курык и Баутино. А также проверил работу морских терминалов Саржа, Ерсай и Северный.

В данный момент идет работа по созданию дополнительных контейнерных терминальных мощностей, обновлению перегрузочной техники, развитию логистики, упрощению таможенных и административных процедур, а также цифровизации коридоров ТМТМ и Север-Юг.

Проверка морских портов Каспия, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 02:18

Фото: Министерство транспорта РК

В целом по итогам реализации данной работы к 2030 году планируется увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 млн тонн до 30 млн тонн.

Указанные работы являются частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте.

Ранее стало известно, что начальника станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительного состояния вокзала и прилегающей территории.

Читайте также

спасатели обратились к туристам в Алматы
Спасатели Алматы обратились к туристам со срочным предупреждением
Горельник,
Кто отвечает за чистоту на "Горельнике", рассказал экоактивист
вокзал, Костанай
Начальника станции Костанай освободили от должности за плохое состояние вокзала
Аксинья Титова
Марат Карабаев Министерство транспорта РК Каспий Мангистауская область 2024 год Министры Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
19 августа землян ждет редкое астрономическое явление
19 августа землян ждет редкое астрономическое явление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: