В Минтранспорта проверили уровень развития морских портов Мангистауской области

Глава министерства транспорта Марат Карабаев во время визита в Мангистаускую область ознакомился с деятельностью крупных объектов транспортной инфраструктуры на Каспии, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства транспорта РК, министр посетил морские порты Актау, Курык и Баутино. А также проверил работу морских терминалов Саржа, Ерсай и Северный.

В данный момент идет работа по созданию дополнительных контейнерных терминальных мощностей, обновлению перегрузочной техники, развитию логистики, упрощению таможенных и административных процедур, а также цифровизации коридоров ТМТМ и Север-Юг.

Фото: Министерство транспорта РК

В целом по итогам реализации данной работы к 2030 году планируется увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 млн тонн до 30 млн тонн.

Указанные работы являются частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте.

Ранее стало известно, что начальника станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительного состояния вокзала и прилегающей территории.

