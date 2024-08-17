В Минтранспорта проверили уровень развития морских портов Мангистауской области
По данным Министерства транспорта РК, министр посетил морские порты Актау, Курык и Баутино. А также проверил работу морских терминалов Саржа, Ерсай и Северный.
В данный момент идет работа по созданию дополнительных контейнерных терминальных мощностей, обновлению перегрузочной техники, развитию логистики, упрощению таможенных и административных процедур, а также цифровизации коридоров ТМТМ и Север-Юг.
Фото: Министерство транспорта РК
В целом по итогам реализации данной работы к 2030 году планируется увеличить пропускную способность казахстанских портов с текущих 21 млн тонн до 30 млн тонн.
Указанные работы являются частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте.
Ранее стало известно, что начальника станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительного состояния вокзала и прилегающей территории.