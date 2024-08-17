Кто отвечает за чистоту на "Горельнике", рассказал экоактивист

Алматинский предприниматель и меценат Сергей Спицын, который в свое время построил известный термальный источник "Горельник", опроверг информацию о том, что сейчас горячий источник находится в плачевном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен опубликовал в сети видео, в котором рассказал и показал, в каком состоянии сегодня находится площадка с двумя бассейнами с радоновой водой.

В то же время предприниматель отметил, что необходимость сделать это возникла после того, как в интернете появились негативные публикации по поводу состояния термального источника.

Фото: Сергей Спицын

Фото: Сергей Спицын

Ранее на своей странице в соцсети блогер Е. Едилов опубликовал видео, в котором продемонстрировал захламленные мусором кабинки для переодевания, и в целом беспорядок на территории оздоровительной площадки.

Бизнесмен поясняет, что видео было сделано несколько месяцев назад. Тогда вопрос уборки территории источника и содержания его в надлежащем виде был экоактивистом оперативно решен. Сейчас меценат продолжает следить за порядком, и уже в скором времени обещает построить здесь туалет.

Фото: Сергей Спицын

Фото: Сергей Спицын

Напомним, что горячий источник "Горельник" располагается между катком "Медеу" и горнолыжным курортом "Шымбулак" на высоте 1901 м над уровнем моря. Это оздоровительная площадка с двумя бассейнами с горячей и холодной минеральной водой. Здесь же расположен источник богатый радоном. Вода добывается из 320-метровой скважины и стекает по длинной трубе прямо возле бассейнов.

В 2016 году горячий источник прошел полную реконструкцию. Отметим, что тогда была полностью обновлена как сама площадка, так и ее спортивная часть: осовременили интерьер и экстерьер домика, появилась велостоянка и прочее. Кроме того, здесь же был построен визит-центр, где можно вкусно поесть.

Сегодня термальный источник – излюбленное место отдыха алматинцев и гостей мегаполиса. Кстати, посещение "Горельника" многие считают некой традицией перед отправкой на Шымбулак или Медеу.

Ранее спасатели предупредили туристов об опасностях в горах Восточного Казахстана. Любителям походов советуют позаботиться заранее о маршруте и необходимом снаряжении, а также рассчитать свои силы адекватно.