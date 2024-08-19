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Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан

Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 16:01 Фото: pexels
Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Об этом говорится в прогнозе погоды на 20, 21 и 22 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части территории республики ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

"Сильные дожди минуют только юг и запад республики. 21 августа на юге Казахстана ожидается усиление ветра, пыльная буря. 22 августа в ночные и утренние часы в восточной части Казахстана ожидается туман", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, на большей части страны днем ожидается температура +16+25°С, на западе и юге +22+35°С, на востоке, юго-востоке страны в дневное время +23+33°С.

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О том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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