Жара до +37°С и сильные дожди: какой будет погода в Казахстане 11 сентября
Фото: unsplash
В пятницу, 11 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Об этом говорится в новом прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Так, в этот день пройдут дожди с грозами, местами возможен град.
Сильные дожди ожидаются на северо-западе и юго-западе.
Преимущественно без осадков будет на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны. Также на западе и севере прогнозируется туман, на севере и в центре возможен шквал, на юге и севере – пыльная буря. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.
"В Алматинской области и области Жетысу прогнозируется сильная жара до +36...+37°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Обновленный прогноз на 11-13 сентября по Астане, Алматы и Шымкенту можно посмотреть тут.
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