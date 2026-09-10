Жара до +37°С и сильные дожди: какой будет погода в Казахстане 11 сентября

В пятницу, 11 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Об этом говорится в новом прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, в этот день пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

Сильные дожди ожидаются на северо-западе и юго-западе.

Преимущественно без осадков будет на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны. Также на западе и севере прогнозируется туман, на севере и в центре возможен шквал, на юге и севере – пыльная буря. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.

"В Алматинской области и области Жетысу прогнозируется сильная жара до +36...+37°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Обновленный прогноз на 11-13 сентября по Астане, Алматы и Шымкенту можно посмотреть тут.