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Общество

Жара до +37°С и сильные дожди: какой будет погода в Казахстане 11 сентября

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:51 Фото: unsplash
В пятницу, 11 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Об этом говорится в новом прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, в этот день пройдут дожди с грозами, местами возможен град.

Сильные дожди ожидаются на северо-западе и юго-западе.

Преимущественно без осадков будет на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны. Также на западе и севере прогнозируется туман, на севере и в центре возможен шквал, на юге и севере – пыльная буря. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.

"В Алматинской области и области Жетысу прогнозируется сильная жара до +36...+37°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:51
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Обновленный прогноз на 11-13 сентября по Астане, Алматы и Шымкенту можно посмотреть тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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