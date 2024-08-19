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"КазАвтоЖол" выступил с обращением по поводу республиканских трасс

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 19:39 Фото: pexels
19 августа нацоператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сделал заявление из-за резкого изменения погоды, сообщает Zakon.kz.
"Вниманию водителей! Будьте осторожны на дорогах в условиях неустойчивой погоды!" – обратился к водителям национальный оператор по управлению автомобильными дорогами республики.

По данным "Казгидромета", на большой территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода. Это означает, что на дорогах могут возникать сложные условия, такие как дождь и сильный ветер.

Специалисты призвали автолюбителей быть предельно внимательными, особенно на республиканских трассах.

"Соблюдайте скоростной режим, не забывайте про безопасную дистанцию и избегайте резких маневров. Будьте внимательны за рулем. Следите за сообщениями на информационных табло", – говорится в сообщении.

В нацкомпании отметили, что если на дороге требуется помощь, необходимо обратиться в колл-центр по номеру "1403".

Ранее в "КазАвтоЖол" рассказали о запретах для грузовиков на трассах.

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