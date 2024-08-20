В Жетысуской области рожениц выписывали без аптечки для новорожденного
Прокуратурой Коксуского района выявлены нарушения в сфере предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи детям.
Установлено, что в медицинской организации района при выписке из роддома с начала 2024 года 112 матерям и новорожденным не выдавалась "Медицинская аптечка" с вещами первой необходимости (п. 30 приказа министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-89).
"По акту надзора прокуратуры медицинские аптечки выданы, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности".Прокуратура по Жетысуской области
В другом случае прокуратура Саркандского района установила, что органы опеки и попечительства не исполняли свои установленные законодательством (п. 3 ст. 13 "О правах ребенка в Республике Казахстан") обязанности.
"Обязанности касаются наложения обременения на запрет совершения сделок в отношении имущества, принадлежащего четырем детям-сиротам. При отсутствии такого запрета не исключалось, что имущество детей без каких-либо препятствий могло перейти к третьим лицам", – сообщили в областном надзорном органе.
Отмечается, что по актам прокурорского надзора органом опеки приняты меры по наложению обременения о запрете совершения сделок в отношении имущества детей.
Вопросы защиты прав детей на особом контроле прокуратуры области.
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