В Жетысуской области рожениц выписывали без аптечки для новорожденного

В Казахстане за счет местных бюджетов бесплатно новорожденным детям полагается "Аптечка матери и ребенка". Более 100 жительницам Жетысуской области не выдали аптечки для новорожденного при выписке из роддома, сообщает Zakon.kz.

Прокуратурой Коксуского района выявлены нарушения в сфере предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи детям.

Установлено, что в медицинской организации района при выписке из роддома с начала 2024 года 112 матерям и новорожденным не выдавалась "Медицинская аптечка" с вещами первой необходимости (п. 30 приказа министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-89).

"По акту надзора прокуратуры медицинские аптечки выданы, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности". Прокуратура по Жетысуской области

В другом случае прокуратура Саркандского района установила, что органы опеки и попечительства не исполняли свои установленные законодательством (п. 3 ст. 13 "О правах ребенка в Республике Казахстан") обязанности.

"Обязанности касаются наложения обременения на запрет совершения сделок в отношении имущества, принадлежащего четырем детям-сиротам. При отсутствии такого запрета не исключалось, что имущество детей без каких-либо препятствий могло перейти к третьим лицам", – сообщили в областном надзорном органе.

Отмечается, что по актам прокурорского надзора органом опеки приняты меры по наложению обременения о запрете совершения сделок в отношении имущества детей.

Вопросы защиты прав детей на особом контроле прокуратуры области.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области подрядчик сорвал сроки по строительству газопровода.

