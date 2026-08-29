Бесплатные аптечки не выдавали матерям после родов в Байконуре

Прокуратура Байконура выявила нарушения при обеспечении новорожденных и их матерей бесплатными комплектами "Матери и ребенка". После вмешательства надзорного органа аптечки получили 600 матерей и детей, сообщает Zakon.kz.

Нарушения обнаружили во время проверки соблюдения законодательства в сфере здравоохранения в районной больнице.

Как установила прокуратура, беременные жительницы Байконура находились под наблюдением местных медицинских организаций, однако после рождения детей предусмотренные законодательством аптечки им не выдавали. Эти комплекты должны предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По итогам прокурорского надзора нарушения устранили, а 600 матерей и детей обеспечили необходимыми комплектами.

В прокуратуре отметили, что выявленные факты привели к нарушению конституционных прав граждан, в том числе новорожденных.

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