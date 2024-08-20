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Движение открыли на одном из участков трассы Караганда – Балхаш

трасса, Казахстан, Балхаш , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 19:55 Фото: скриншот видео
В компании "КазАвтоЖол" 20 августа 2024 года объявили об открытии движения на участке от поселка Акбастау до поселка Аксу трассы Караганда – Балхаш, сообщает Zakon.kz.

В "КазАвтоЖоле" указали на поэтапный и планомерный запуск движения по четырем полосам на участке реконструкции дороги Караганда – Балхаш.

"С сегодняшнего дня дополнительно открыто движение на участке от поселка Акбастау до поселка Аксу протяженностью 40 км. В целом, уже открыто движение на 90 км автомобильной дороги", – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что для обеспечения безопасности дорожного движения установлены барьерные ограждения и временные дорожные знаки, информирующие о скоростном режиме и проведении дорожных работ.


9 июля 2024 года министр транспорта Марат Карабаев рассказал, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году. 

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