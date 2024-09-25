На участке Актобе – Кандыагаш открыли движение

24 сентября компания "КазАвтоЖол" открыла движение на участке Актобе – Кандыагаш, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба нацкомпании, запущено движение обхода города Кандыагаш общей протяженностью 16 км. Теперь трасса позволит водителям проехать данный участок, не заезжая в город, что значительно сократит время пути.

"Данный транспортный коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Республику Казахстан с Российской Федерацией и обеспечивающим выход на Астрахань". Пресс-служба НК "КазАвтоЖол"

Масштабный проект по реконструкции трассы Актобе – Атырау – Астрахань, начатый еще три года назад, планируют завершить к концу текущего года.

Днями ранее депутаты предложили пересмотреть подходы к строительству дорог.

