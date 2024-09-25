Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На участке Актобе – Кандыагаш открыли движение

Автодороги, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 08:15 Фото: пресс-служба НК "КазАвтоЖол"
24 сентября компания "КазАвтоЖол" открыла движение на участке Актобе – Кандыагаш, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба нацкомпании, запущено движение обхода города Кандыагаш общей протяженностью 16 км. Теперь трасса позволит водителям проехать данный участок, не заезжая в город, что значительно сократит время пути.

"Данный транспортный коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Республику Казахстан с Российской Федерацией и обеспечивающим выход на Астрахань".Пресс-служба НК "КазАвтоЖол"

Масштабный проект по реконструкции трассы Актобе – Атырау – Астрахань, начатый еще три года назад, планируют завершить к концу текущего года.

Днями ранее депутаты предложили пересмотреть подходы к строительству дорог.

Читайте также

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица
В Казахстане нашли способ бороться с усталостью водителей автобусов и грузовиков
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей пяти крупных городов
В Алматы работники элитных ресторанов остались без зарплаты
В Алматы работники элитных ресторанов остались без зарплаты
Алия Абди
Россия Транспорт Казавтожол Актобе 2024 год Строительство дорог Хорошие новости Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: