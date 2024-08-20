Более 30 военнослужащих экстренно госпитализировали в Темиртау

В пресс-службе Национальной гвардии подтвердили факт массовой госпитализации военнослужащих в инфекционную больницу города Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Заболела группа военнослужащих воинской части 5516 Национальной гвардии РК.

"Госпитализировано 36 военнослужащих, из них с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" – 31 и с диагнозом ОРВИ – пять военнослужащих. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. На сегодня состояние заболевших удовлетворительное. Очаг в настоящее время локализован, новых обращений не зарегистрировано", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование.

Ранее, 17 июня 2024 года, МВД возбудило уголовное дело по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы, впавшего в кому.

