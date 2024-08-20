Алматинские волонтеры опасаются за жизнь местных уток из-за реконструкции пруда

Алматинские волонтеры испугались за жизнь городских уток. Переживают, что птицы погибают от голода в пруду на местном терренкуре, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, утки давно облюбовали это место. Правда, сейчас от пруда почти ничего не осталось – здесь идет реконструкция. Поэтому плавают птицы в лужах. Вот волонтеры и подумали, что в таких условиях утки остались без пищи и могут погибнуть.

Но орнитологи всех успокоили – говорят, паниковать не стоит, пернатым ничего не угрожает. Если они почувствуют опасность для жизни, то воспользуются главной своей способностью – улетят. Что, скорее всего, и произойдет, ведь строительные работы на этом месте будут продолжаться до декабря. И только потом воду снова вернут.





"Утки умеют летать. Это их характерная особенность. Если им что-то не понравится, они просто спокойно взлетят и улетят. У нас, в Алматы, достаточно водоемов, где обитают утки. А насчет того, что голод… Это дикие птицы! Дикие птицы всегда найдут себе чего поесть. А если они не найдут, что есть, они прилетят в зоопарк. В зоопарке есть специальная программа, где подкармливают диких уток. И вообще любых диких птиц". Орнитолог Ангелина Котенко

Ранее сообщалось, что "спецоперацию" по спасению утки с утятами организовали полицейские в Астане.