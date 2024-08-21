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Размер специальной соцвыплаты для шахтеров озвучили в Минтруда Казахстана

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:06 Фото: Telegram/qarmet_news
Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК 21 августа 2024 года рассказал, сколько получают шахтеры в виде специальной социальной выплаты, сообщает Zakon.kz.

Акмади Сарбасов отметил, что с начала года более 9,1 тыс. казахстанцев, которые длительное время проработали во вредных условиях труда, получают специальную социальную выплату (ССВ) на сумму 1,7 млрд тенге.

"Наибольшее количество обратившихся за назначением ССВ мы имеем в Карагандинском регионе. Далее следуют Костанайская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Актюбинская, а также Акмолинская области. Средний размер выплаты составляет 208 тыс. тенге", – отметил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что работники, которые получают данные выплаты, должны перейти с вредных условий труда на безвредные. В этом случае они будут получать помимо них еще и заработную плату.

Люди вправе также уйти с рабочего места и до выхода на пенсию получать такую социальную помощь.

1 декабря 2023 года Министерство труда разработало проект Правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия для работников, занятых во вредных условиях труда.

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