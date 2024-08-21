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Сколько человек заняты в рамках интернет-платформ в Казахстане

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:29 Фото: pexels
Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК 21 августа 2024 года рассказал, сколько человек работает через онлайн-платформы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул важность предоставления мер социальной защиты при наступлении социальных рисков для лиц этой категории занятости.

"В Казахстане порядка 500 тыс. наших граждан так или иначе работают в рамках интернет-платформ. Распространенные виды платформенной занятости – работа курьерами, оказание услуг такси. Конечно, есть ряд преимуществ у такой занятости: гибкий режим рабочего времени, можно также совмещать со своей основной работой. Но есть и риски: нестабильная занятость и доходы, рост теневых взаимоотношений, отсутствие гарантий, которые позволяют защищать их здоровье и благополучие. Как правило, эти граждане не вовлечены в систему социальных рисков", – сообщил он.

Вице-министр напомнил, что в Социальный кодекс, Налоговый кодекс и закон "Об обязательном социальном медицинском страховании" был внесен ряд поправок, в рамках которых операторы интернет-платформ признаны налоговыми агентами, а платформенным занятым предоставлено право применять два налоговых режима одновременно.

"Для операторов интернет-платформ до 1% снижены размеры ставок обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование за платформенных работников, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим. В свою очередь граждане могут в онлайн-режиме отслеживать правильность и своевременность производимых платежей операторами интернет-платформ", – резюмировал Акмади Сарбасов.

20 августа 2024 года министр транспорта Марат Карабаев рассказал, что водителям такси InDrive и "Яндекс.Такси" запретят работать на праворульных машинах.

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