Названы причины роста авиапроисшествий в Казахстане

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 21 августа 2024 года прокомментировал участившиеся авиационные происшествия в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что рост авиационных происшествий в Казахстане связан с тем, что растет интенсивность полетов.

"Еще раз хотел бы подчеркнуть, чтобы это не позиционировались как противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. (...) Каждый год у нас рост взрывной: 20-25% рост рынка перевозки пассажиров... По каждому (инциденту – Прим. ред.) идет расследование, идет большая совместная работа", – озвучил Ластаев.

По его данным, в августе пять воздушных судов было побито градом, порядка двух-трех судов разных компаний были повреждены за счет техники, одно воздушное судно повреждено контейнером при шторме.

"К сожалению, аэропорт – сложная инфраструктура. И любые инвестиции, которые вкладываются в увеличение оборудования и расширение, должны быть запланированы и не происходят за одну ночь. Мы стараемся справиться с увеличением интенсивности полетов, инвестируем много в расширение инфраструктуры. Но август является пиковым сезоном и сложно всеми процессами управлять. Такого рода инциденты происходят зачастую из-за большей интенсивности в пиковое время. К сожалению, такие события происходят во всех странах мира, и в маленьких, и в больших аэропортах", – дополнил президент аэропорта Алматы Косе Гокер.

Зампредседателя управления аэропорта Астаны Руслан Пыштанов дополнил, что на все происшествия повлияло много факторов.

"Аэропорт находится на ремонте в ночное время, а в дневное время происходит сжатость рейсов. Процесс сложный и сложно им управлять. Мы усиливаем свои смены, будем рассматривать увеличение численности штата. Это, конечно, для нас урок", – сказал Пыштанов.

7 августа 2024 года стало известно, что аэропорт Астаны намерены проверить из-за частых инцидентов с самолетами.