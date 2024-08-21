Жители алматинского микрорайона Нур Алатау могут остаться без единственной дороги в город

В редакцию Zakon.kz обратились жители Бостандыкского района Алматы, которые выступили против того, чтобы перекопали единственную дорогу, ведущую к их домам. Улицу намерены разрыть из-за прокладки канализации к новому ЖК, находящемуся по соседству.

По информации жителей микрорайона Нур Алатау, при прокладке сети трубопроводов на улице Дзержинского существует опасность прорыва коммуникаций, которые уже пролегают под асфальтом.

"Это наша единственная улица, которая проходит в микрорайоне, соединяя нас с городом. Она является выходом для нескольких товариществ. Рабочие собираются прокладывать канализацию подземным путем, разрыв ее, несмотря на то, что вдоль улицы, по которой они собираются вести трубы, находятся силовые кабели, водопровод, кабели "Казахтелекома", – говорится в обращении.

Также жители микрорайона отмечают, что им не предоставили необходимых разрешительных документов. Строители ознакомили жителей только с планом технической коммуникации и не показали проекта согласования с АО "Алатау Жарык Компаниясы" и Управлением градостроительного контроля, или другими органами. При этом работы уже начались.

Фото: из обращения читателей

Жители собрали более 150 подписей под обращением во все компетентные инстанции. Они выступают категорически против того, чтобы движение по центральной улице микрорайона было перекрыто на длительный срок, и хотят узнать, кто будет нести ответственность за возможные повреждения, которые могут возникнуть в ходе строительных работ.

Кроме того, алматинцы задаются вопросом: как было принято решение о строительстве нового жилого комплекса без предварительного подведения к нему необходимых коммуникаций?