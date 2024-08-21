Жителям и гостям Астаны подсказали, как объехать участок улицы Алмалык, который перекроют на неделю

В Астане на неделю полностью перекроют проезд по участку ул. Алмалык. Об этом 21 августа 2024 года Zakon.kz сообщили в столичном акимате.

Как уточнили в ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", ремонтные работы дорожного полотна по ул. Алмалык будут проводиться на участке от ул. Д. Бабатайулы до ул. Болашак.

"В этой связи с 22 по 28 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", – добавили в столичном акимате.

Жителей и гостей столицы попросили "заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города".

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Пресс-служба акимата Астаны

20 августа 2024 года астанчан предупредили об ограничениях на кольцевой дороге.