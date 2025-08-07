Подросток утонул на глазах у друзей на Алаколе

На излюбленном у казахстанцев побережье Алаколя произошла трагедия. На глазах у друзей, а также, как отмечают в социальных сетях, и у родственников, утонул 17-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, он прыгнул в воду с катера без спасательного жилета.

На запрос 7 августа 2025 года в пресс-службе Департамента полиции области Абай уточнили, что начато досудебное расследование в отношении 32-летнего владельца катера.

Его подозревают в халатности, приведшей к гибели человека по неосторожности.

"В районе, не предназначенном для купания, на расстоянии около 500 метров от берега 17-летний подросток спрыгнул в воду с катера без спасательного жилета и утонул". Пресс-служба ДП области Абай

В настоящее время назначен комплекс необходимых экспертиз.

Также отмечено, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

