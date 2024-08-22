Более тысячи бродячих собак усыпили в Западном Казахстане

С начала года в ЗКО отловлено более трех тысяч бродячих животных, свыше тысячи из них специалисты усыпили, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что бродячие животные оказались проблемой в ЗКО, с их популяцией активно борются. Не все собаки кидаются на людей, однако настораживают прохожих. С такой ситуацией столкнулась 16-летняя девушка. Ее мама Екатерина Гуз рассказала, что дочь шла домой с учебы, когда на нее напала стая собак.

"Мы живем в районе Селекционного. Дочка шла с остановки домой, перешла дорогу, со стороны парка бежали пять-шесть собак. Они перешли дорогу, и одна из них начала агрессивно лаять и кидаться. У дочки в руках был пакет, она пыталась им закрыться, но ее спасло то, что она была в плотных джинсах. Собака схватила ее за ногу, а остальные окружили ее и лаяли. Сзади шли двое мужчин, они камнями прогнали собак. У дочери на ноге синяк, царапины и порванные джинсы", – рассказала женщина.

Екатерина Гуз добавила, что собаки в их районе часто ходят стаями, они лают на людей и нападают. Также небезопасно оказалось гулять с питомцами. Бродячие животные нападают на них.

Руководитель отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области отловлено 3420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации. В этом году из областного бюджета выделено 68,2 млн тенге на отлов и биостерилизацию бездомных собак.

По словам чиновника, умерщвление животных допускается только в тех случаях, когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных, когда оно представляет угрозу их жизни, здоровью, а также общественной безопасности и порядку. В этом году по запросам жителей было умерщвлено 1461 больных и агрессивных бродячих собак.

В управлении пояснили, что, когда отловленное животное попадает в приют, специалисты сканируют его чип и ищут владельца для возможного возврата питомца по заявлению прежнего или нового владельца. Если животное зарегистрировано в базе домашних животных, его владелец будет уведомлен о его местонахождении.

"Отлов бродячих животных проводится для регулирования численности собак и кошек на улицах с целью защиты здоровья граждан от болезней, передающихся от животных к человеку. Это также способствует улучшению эпизоотической ситуации по особо опасным заболеваниям, таким как бешенство, стригущий лишай, эхинококкоз и другие. В уполномоченные органы поступают многочисленные жалобы от граждан, которые выражают обеспокоенность за безопасность своих детей и требуют очистить улицы от бродячих собак". Берик Ералиев

Он также отметил, что за нарушение требований хозяева собак и кошек несут ответственность в соответствии со ст. 407-2 КоАП РК. Нарушение влечет за собой наложение штрафа:

для физических лиц – в размере 10 МРП;

для должностных лиц – 20 МРП;

для юридических лиц – 30 МРП.

В случае угрозы, которую создают агрессивные животные, необходимо обратиться в районную или городскую ветеринарную станцию, позвонить на номер 109 или подать заявление через систему eOtinish.

В Казахстане планируют изменить правила содержания и выгула столичных домашних животных.