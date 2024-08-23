Жители и гости Алматы делятся фотографиями светящейся телебашни "Кок-Тобе"

В городе Алматы телебашня "Кок-Тобе" становится местом притяжения для любителей атмосферных видео и фотографий, сообщает Zakon.kz.

Новая подсветка появилась несколько дней назад. На установку светящегося оборудования в Медеуском районе мегаполиса ушло примерно полгода.

Сделать из башни "Кок-Тобе" аналог Останкинской телебашни в Москве власти мегаполиса решили еще осенью прошлого года.

Соцсети алматинцев постепенно пополняются фотографиями разноцветной башни. Увидеть новинку своими глазами решили и фотокорреспонденты нашей редакции, а заодно и провести онлайн-экскурсию для жителей других городов.



Ранее мы сообщали, что на телебашне Кок-Тобе в Алматы появится подсветка.