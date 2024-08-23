Жители и гости Алматы делятся фотографиями светящейся телебашни "Кок-Тобе"
Фото: пресс-служба Акорды
В городе Алматы телебашня "Кок-Тобе" становится местом притяжения для любителей атмосферных видео и фотографий, сообщает Zakon.kz.
Новая подсветка появилась несколько дней назад. На установку светящегося оборудования в Медеуском районе мегаполиса ушло примерно полгода.
Сделать из башни "Кок-Тобе" аналог Останкинской телебашни в Москве власти мегаполиса решили еще осенью прошлого года.
Соцсети алматинцев постепенно пополняются фотографиями разноцветной башни. Увидеть новинку своими глазами решили и фотокорреспонденты нашей редакции, а заодно и провести онлайн-экскурсию для жителей других городов.
Ранее мы сообщали, что на телебашне Кок-Тобе в Алматы появится подсветка.
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