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Какие дороги закрыты в Алматы 20 сентября

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 07:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 сентября в Алматы перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz

Из-за пробивки проспекта Абая до 23:00 29 сентября движение перекрыто на участке от проспекта Алатау до Строительной. Объезд возможен в южном направлении по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.

Также до 30 сентября закрыты:

  • Движение по улице Жургенова от Баишева до Тянь-Шаньской, также по Ходжанова от ЦТРП до Жарокова;
  • Движение в обе стороны по улице Журавлёва от проспекта Серкебаева до Сеченова;
  • По улице Бродского от Казакова до автобусного парка;
  • По улице Шопена от Байкадамова до Журавлёва;
  • По улице Макатаева от Жумабаева до Павлодарская;
  • По переулку от Дунаевского до насосной станции "Алмагуль-Южный".

Ранее сообщалось, что метро Алматы изменит график работы.

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