Какие дороги закрыты в Алматы 20 сентября

20 сентября в Алматы перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz

Из-за пробивки проспекта Абая до 23:00 29 сентября движение перекрыто на участке от проспекта Алатау до Строительной. Объезд возможен в южном направлении по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.

Также до 30 сентября закрыты:

Движение по улице Жургенова от Баишева до Тянь-Шаньской, также по Ходжанова от ЦТРП до Жарокова;

Движение в обе стороны по улице Журавлёва от проспекта Серкебаева до Сеченова;

По улице Бродского от Казакова до автобусного парка;

По улице Шопена от Байкадамова до Журавлёва;

По улице Макатаева от Жумабаева до Павлодарская;

По переулку от Дунаевского до насосной станции "Алмагуль-Южный".

Ранее сообщалось, что метро Алматы изменит график работы.

