Какие дороги закрыты в Алматы 20 сентября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 сентября в Алматы перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz
Из-за пробивки проспекта Абая до 23:00 29 сентября движение перекрыто на участке от проспекта Алатау до Строительной. Объезд возможен в южном направлении по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.
Также до 30 сентября закрыты:
- Движение по улице Жургенова от Баишева до Тянь-Шаньской, также по Ходжанова от ЦТРП до Жарокова;
- Движение в обе стороны по улице Журавлёва от проспекта Серкебаева до Сеченова;
- По улице Бродского от Казакова до автобусного парка;
- По улице Шопена от Байкадамова до Журавлёва;
- По улице Макатаева от Жумабаева до Павлодарская;
- По переулку от Дунаевского до насосной станции "Алмагуль-Южный".
Ранее сообщалось, что метро Алматы изменит график работы.
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